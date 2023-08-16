424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا لامتحانات التحول الرقمي بجامعة عين شمس

أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس تحت رعاية الدكتورة غادة فارق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية الألسن الدكتورة سلوى رشاد، و الدكتور أشرف عطية وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



وأكد الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك 424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا للخضوع لامتحانات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن، حيث تم فتح معملي اختبارات يستوعبان عدد المتقدمين للامتحان، كما تم تكليف فريق من المشرفين والمراقبين على سير الامتحانات.



وأشار إلى أن 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس خضعوا للامتحان الذي استمر على مدار يومي الأحد والإثنين، لافتًا إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومناسبة للطلاب.



وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن رئيس قسم التدريب تامر مرسي والمشرفين على دورات التحول الرقمي محمد سيد وعاصم حجاج بالتعاون مع المشرفين والمراقبين كانوا حريصين على الإجابة عن كافة استفسارات الممتحنين، خاصة المتعلقة بالإعادة أو الإفادة أو استلام شهادة أساسيات التحول الرقمي.