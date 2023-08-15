تنسيق الجامعات 2023 .. كلية دار العلوم من علمي وأدبي والحد الأدنى للقبول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اماكن شاغرة بكلية دار العلوم من علمي علوم ورياضة وشعبة أدبي، والحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية، وذلك بنظاميها الانتظام والانتساب الموجه.

الحد الأدنى للقبول في كلية دار العلوم



ويقبل الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي وأدبي على الالتحاق بالأقسام المختلفة لكلية دار العلوم في الجامعات بالمحافظات، وفق الحد الأدنى للقبول والذي حدده مكتب التنسيق الإلكتروني .

وننشر للطلاب الحد الأدنى للقبول الذي أعلنه موقع التنسيق للقبول في كلية دار العلوم 2022- 2023 علمي رياضة وعلوم والحد الأدنى للقبول من أدبي، في الجامعات التي يوجد بها أماكن خالية حسب ما توقع الدكتور مجدي حمزة أن سوف نري تفاوت بسيط للغاية في تنسيق الجامعات 2023 بكلية دار العلوم .

تنسيق كلية دار العلوم علمي



وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية دار العلوم علمي 2022- 2023 كالتالي:

دار العلوم القاهرة 306

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284

دار العلوم الفيوم 275

دار العلوم أسوان 271

دار العلوم المنيا 269

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249



مجموع كلية دار العلوم 2022 أدبي

أما مجموع كلية دار العلوم 2022-2023 أدبي فقد تم تحديده بالحد الأدنى التالي:

دار العلوم القاهرة 275

دار العلوم انتساب موجه القاهرة266

دار العلوم الفيوم 254

دار العلوم المنيا 252

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251

دار العلوم أسوان251

دار العلوم انتساب موجه المنيا 250

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط معرفة كافة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الادبية اضغط هنا .

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعب العلمية) من خلال هذا الرابط اضغط هنا