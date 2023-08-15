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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. كلية دار العلوم من علمي وأدبي والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اماكن شاغرة بكلية دار العلوم من علمي علوم ورياضة وشعبة أدبي، والحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية، وذلك بنظاميها الانتظام والانتساب الموجه.

الحد الأدنى للقبول في كلية دار العلوم


ويقبل الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي وأدبي على الالتحاق بالأقسام المختلفة لكلية دار العلوم في الجامعات بالمحافظات، وفق الحد الأدنى للقبول والذي حدده مكتب التنسيق الإلكتروني .

 

وننشر للطلاب الحد الأدنى للقبول الذي أعلنه موقع التنسيق للقبول في كلية دار العلوم 2022- 2023 علمي رياضة وعلوم والحد الأدنى للقبول من أدبي، في الجامعات التي يوجد بها أماكن خالية حسب ما توقع الدكتور مجدي حمزة أن سوف نري تفاوت بسيط للغاية في تنسيق الجامعات 2023 بكلية دار العلوم .

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تنسيق كلية دار العلوم علمي


وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية دار العلوم علمي 2022- 2023 كالتالي:

دار العلوم القاهرة 306
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284
دار العلوم الفيوم 275
دار العلوم أسوان 271
دار العلوم المنيا 269
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255
دار العلوم انتساب موجه المنيا 251
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
 

مجموع كلية دار العلوم 2022 أدبي
أما مجموع كلية دار العلوم 2022-2023 أدبي فقد تم تحديده بالحد الأدنى التالي:

دار العلوم القاهرة 275
دار العلوم انتساب موجه القاهرة266
دار العلوم الفيوم 254
دار العلوم المنيا 252
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
دار العلوم أسوان251
دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

 

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط معرفة كافة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الادبية اضغط هنا .

 

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعب العلمية) من خلال هذا الرابط اضغط هنا 

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