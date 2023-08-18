العلوم 83% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والتي سوف تنتهي غدا .

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2023 الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :



كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 79.5%.

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 83%

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023



وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وجاءت كالآتي :

تنسيق 2022

الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة بما يعادل 60.8%

الحد الأدنى للشبعة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.



أماكن شاغرة بكليات الذكاء الاصطناعي تنسيق المرحلة الثانية



حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ويمكن للطلاب معرفة باقي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من خلال هذا الرابط اضغن هنا .

الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط معرفة كافة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الادبية اضغط هنا .

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعب العلمية) من خلال هذا الرابط اضغط هنا



تنسيق المرحلة الثانية 2023، ويمكن للطالب من الدخول هنـــــــــــــــا، للتقديم على تنسيق المرحلة الثانية 2023.