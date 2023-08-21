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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم لم تصدر بيانا رسميا بموعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة.. تفاصيل

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تصدر بيانًا رسميًا بموعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة حتى الآن، لافتا إلي أن الوزارة تعمل على تجهيز كل الردود على الطلاب الذين تقدموا بتظلمات.

أوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أنه لا ينفي صدور نتيجة التظلمات الثلاثاء، قائلًا إن النتيجة ستظهر غدًا أو بعد غد، وفقًا لانتهاء الوزارة من أعمالها.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على حرص الوزارة في كل خطوة نتخذها بشكل سريع، مؤكدا أن لكنترول تواصل بالفعل مع كل الطلاب الذين تقدموا بتظلمات، والمستحقين لدرجات أو تعديل الخطوات، وأبلغهم بنتيجة التظلم.

نتائج المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم

وعن نتائج المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم، أوضح أن تلك المسابقة تأتي في إطار تعيين 150 ألف معلم، على مدار 5 سنوات، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة جدًا، في هذا الملف.

وذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجه بسرعة تسكين المعلمين في مختلف المحافظات؛ لسد العجز بناء على التقارير الواردة، بمجرد الإعلان الرسمي عن النتيجة. 

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