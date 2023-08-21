حنان شومان: إقامة مهرجان الدراما في العلمين شيء جيد.. ويحيى الفخراني عامل مهم

كشفت الناقدة الفنية حنان شومان، عن رأيها الفني حول الدورة الثانية لمهرجان الدراما المقام في مدينة العلمين الجديدة، هذا العام بعد افتتاح دورته الأولى في القاهرة العام الماضي.

وقالت حنان شومان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تتمنى أن يكون مهرجان الدراما إضافة للفن المصري بشكل عام وأن يحظى باحترام المتسابقين، مشيرة أن تواجد الفنان الكبير يحيى الفخراني، برئاسة هذا المهرجان عامل مهم جدا لأنه من أعلام الفن السابع في مصر ولاسيما الدراما.

وتابعت حنان شومان: أنها تتمنى أن يتمتع المهرجان بجودة تضاهي المهرجانات الكبرى، منوهة إلى أن جودة أي مهرجان ترتبط بالمصداقية وتوافر الشفافية والمعايير الفنية وألا يقتصر فقط على مجرد حفل الافتتاح أو الختام.

وأضافت حنان شومان أن الشفافية في اختيار الأعمال الأفضل ستجعل الجميع يحترم نتيجة المسابقة وسينعكس على شعبية المهرجان بالايجاب وسيكون إضافة كبيرة للصناعة.

وحول إقامة مهرجان الدراما في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، قالت حنان شومان إن الدولة تهتم بالترويج لمدينة العلمين وهذا شئ جيد لتحفيز اهتمامات الناس والسياح بهذه المنطقة الجميلة في مصر.

مهرجان القاهرة للدراما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يوم 24 أغسطس الجاري "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة .

ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

ويستضيف StarScrapers Awards في افتتاح أولى دوراته النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"؛ في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتكريم أبرز الشخصيات والفنانين الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، ومنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.