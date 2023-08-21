مستقبل وطن يشكر حزب حماة الوطن على حفل تكريم أوائل المرحلة الثانوية

وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، التحية لحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، وجميع القيادات، لحرصه السنوي على على تنظيم الاحتفالية الخاصة بتكريم أوائل الشهادة الثانوية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل السنوي الذي نظمه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور حكومي وبرلماني، لتكريم أوائل المرحلة الثانوية "العامة _ الأزهرية _ الفنية".

وقال: الاحتفالية بما تشهده من تواجد حزبي وبرلماني نموذج لما تعيشه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من التوافق حول كافة القضايا الأساسية.

ووجه التهنئة للطلبة المتفوقين، قائلا: التفوق في المرحلة الثانوية بداية الطريق، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيدا من الجهد.

وأشاد عبد الجواد، بجهود وزير التربية والتعليم، على جهود استكمال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير العملية التعليم، قائلا: جميعنا يقف خلف الرئيس السيسي للعبور نحو الجمهورية الجديدة.