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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يفوز على بولونيا 2-0 في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

فاز فريق ميلان على مضيفه بولونيا بهدفين دون مقابل، الاثنين في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي.

  المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو افتتح التسجيل بهدف لميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الجزاء ليهيأها تيجاني ريندرز إلى جيرو الذي سدد كرة قوية في الشباك.

 وأضاف الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 21 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليمنى لمرمى بولونيا.

وتعادل تورينو مع ضيفه كالياري سلبًا بدون أهداف، ضمن منافسات ذات الجولة.

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