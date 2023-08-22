رئيس شعبة الذهب يفتح ملف تصدير المشغولات الذهبية بعد الاجتماع الأخير

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، تفاصيل إجتماعة الإخير مع جهات حكومية هامة لمناقشة ملف تصدير المشغولات الذهبية.

وقال واصف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" الإجتماع شهده مسؤولين كثر وبنوك عديد وتم النقاش عن مشاكل القطاع في تصدير المشغولات الذهبية".

وأضاف،:" تم مناقشة دراسة إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب إلى 180 يومًا كما كان معمولا به سابقًا، علي أن تقتصر فقط على عائد تصدير المشغولات الذهبية، والمشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والفضة فقط.