الفائز بالمركز الأول عالميا في البنية التحتية الرقمية يشيد بأهمية حدث G20

أبدى محمد عزت، الذي احتل المركز الأول على مستوى العالم في فئة البنية التحتية الرقمية، إعجابه الكبير بحدث G20 ووصفه بأنه حدث ذو أهمية بالغة ورغم أنه غالبًا ما لا يشارك في المسابقات، إلا أنه كان حريصًا على المشاركة في هذه المسابقة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى،: “كانت هذه هي المرة الأولى التي أشارك في مسابقة، ولكنني فزت بها، متابعا:” تواصلت معي وزارة الاتصالات في شهر مايو الماضي لأشارك في مسابقة البنية التحتية الرقمية، وأدركت أن هذه المسابقة ستكون إضافة قوية لنا".

وأوضح محمد عزت، الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في فئة البنية التحتية الرقمية، أن مسابقة G20 تضم أهم 20 دولة في العالم بالإضافة إلى 6 دول ضيوف.

وشدد على أهمية المشاركة في هذا الحدث، حيث يجتمع مستثمرون من دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.