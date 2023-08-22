برفقة زوجته.. رامي صبري يستمتع بإجازة الصيف| شاهد

شارك الفنان رامي صبري، صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رامي صبري رفقة زوجته بأجواء صيفية على شاطئ البحر، وخطفا الأنظار معاً.

ويستعد المطربان رامي صبري وروبي لإطلاق دويتو غنائي جديد باسم "اضحك" خلال الساعات القادمة في مفاجأة جديدة من الثنائي.



والأغنية الجديدة من كلمات عليم وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله وتسجيل أمير ناثان وجيتار أحمد حسين وأوكورديون وائل النجار، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.



ويقدم الثنائي رامي وروبي الأغنية بطريق مميزة من خلال كلمات وألحان تناسب الأجواء الصيفية.