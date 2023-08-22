عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان.. نعرف عليه

برنامج تصميم وتشكيل
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، عن برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، حيث يمنح البرنامج درجة البكالوريوس وتكون الدراسة به بنظام الساعات المعتمدة بإجمالي ١٦٠ ساعة، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

txt

تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية بحلوان الأهلية

txt

تنسيق الجامعات الأهلية 2023… حلوان الأهلية تكشف المصروفات الدراسية للكليات والحد الأدنى للتنسيق.. والسيد قنديل: نطبق تقنيات التعليم الحديثة

يتضمن البرنامج مقررات تصميمية تشمل تصميم الزجاج المعماري (الفتحات المعمارية - عناصر العمارة الداخلية - التكسيات والجداريات - الواجهات المعمارية - الميادين والحدائق العامة - الإظهار و الإخراج المعماري)، فن الأوريجامي للعمارة، ارجونومية تصميم، تنسيق مواقع ، دراسات مرئية (مناظر طبيعية)، التصميم البارامتري، التصميم بدمج تقنيات.

كما يحتوي على مقررات هندسية من رسم معماري، تخطيط عمليات وإدارة المشروعات، مبادئ الاستدامة والتصميم البيئي، رسم تنفيذي، نظم وحسابات إنشائية، تصميمات تنفيذية، ستوديو نماذج، مواصفات وتكاليف، إلى جانب مقررات تكنولوجية من تكنولوجيا إنتاج الزجاج، نظم تركيبات الزجاج، تكنولوجيا معالجة أسطح الزجاج، ترميم الزجاج المعماري، تكنولوجيا الخامات، تركيبات فنية وتجهيزات، بالإضافة إلى مقررات ببرنامج الحاسب الآلي من كمبيوتر جرافيك، وتطبيقات الحاسب في العمارة، التصميم ثلاثي الأبعاد.

ويقوم البرنامج بتأهيل الطلاب للعمل كمصمم زجاج معماري في الواجهات المعمارية وهندسة انتاج خطوط الزجاج المعماري، تنسيق المواقع وتجميل البيئة ، تصميم العمارة الداخلية والخارجية ، هندسة تركيبات لأعمال الزجاج المعماري، إدارة مشروعات وتجميل الواجهات المعمارية، وأعمال ترميم الزجاج الأثري.

ويشترط القبول بالبرنامج أن يكون الطالب قد تم ترشيحه لكلية الفنون التطبيقية وفقا للقواعد المقررة بمكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، يقبل البرنامج التحويل إليه أو التحويل منه حسب اللوائح الدراسية المعمول بها. ويجب اجتياز الطالب اختبار فى اللغة الإنجليزية وذلك كشرط للالتحاق بالبرنامج.

برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية4
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية4
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية3
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية3
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية2
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية2
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية1
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية1
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية
برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية فنون تطبيقية
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان برنامج تصميم وتشكيل الزجاج العمارة درجة البكالوريوس الساعات المعتمدة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

سيعاني بسببه.. نجم الأهلي السابق يكشف ضحية إمام عاشور في القلعة الحمراء

بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

23 ألف برميل يومياً.. كشف بترولى جديد في خليج السويس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. مؤشرات علمي التجارة 64.9% والعلوم 82.9% ورابط النتيجة

تقليل الاغتراب 2023 ..التسجيل عبر هذا الرابط

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

ذكر يقضي الله به حاجتك بدون دعاء .. اغتنمه

بعد تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات.. 7 شروط لـ الترشح لرئاسة الجمهورية

3 أسئلة ازعجت المصريين والحكومة ترد بقوة| عودة الكمامات والقمح الإماراتي أبرزها

500 مليون دولار.. إجراءات حكومية جديدة لزيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي

رئيس جهاز تعمير سيناء السابق: إضافة 3 آلاف كم طرق بأرض الفيروز

الوزراء: الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل أكبر سلع تصديرا للخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ