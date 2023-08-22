مسؤول إسرائيلي يطالب بعملية عسكرية في الضفة

قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، "نشهد انتفاضة في طور التكوين هنا، ولسوء الحظ فإن الحكومة الإسرائيلية لا تقدم الرد المناسب".

وأضاف داغان خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ، "إذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بعملية عسكرية حقيقية وجادة ومستمرة في الضفة، سيطلقون الصواريخ على الخضيرة ونتانيا، وستكون موجة من العمليات في تل أبيب وبتح تكفا ومستوطنات الضفة".

كما هاجم داغان في كلمته، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس .

وقال، إن "السلطة الفلسطينية هي منبع "الإرهاب"، ومنذ تأسيسها في التسعينات، قامت ببناء نظام تعليمي يسمم جيلا بعد جيل بالتحريض على القتل" وفق تعبيره.

وأضاف "بالنسبة لهم، إسرائيل غير موجودة على الخريطة، لكن ينبغي لهم العودة إلى يافا وحيفا وبقية الأماكن، هناك عشرات المدارس تحمل أسماء منفذي عمليات".