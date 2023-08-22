رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع .. تفاصيل

رزق الفنان رضا البحراوي بمولوده التاسع “ ريان ” ، وذلك بحسب ما إعلن زوج شقيقته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال زوج شقيقته عبر موقع فيسبوك : ريان رضا البحراوي نورت الدنيا ياحبيب ابوك يتربى في عزك يارضا وتعيش وتفرح بيه وبأخواته".

حلّ المطرب الشعبى رضا البحراوي ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة ” الذى تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس .

وصرح رضا البحراوى خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة إنه متزوج من اثنين ولديه 8 أبناء مؤكدًا “بحب العزوة والأطفال”.

وقال الفنان رضا البحراوي، إنه عمل في أكثر من مهنة وهو في سن صغيرة، موضحًا: "اشتغلت كل حاجة وأنا صغير ومطلعتهاش كدة .. ووالدي ووالدتي على قدهم".

وطرح المطرب رضا البحراوي الأغنية الدعائية لفيلم "البعبع" الذي من المقرّر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

الفيلم بطولة أمير كرارة إخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ونشر البحراوي أغنية "لفينا الدنيا" عبر حسابه علي انستجرام بالمشاركة مع الفنان مسلم، ومن كلمات فليبينو، وتلحين أحمد طارق يحيى ومسلم، والتوزيع الموسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والميكس والماستر عمار خاطر، وتم طرحها على مشاهد من فيلم "البعبع".

فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة مشتركة بين الفنان أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، محمد محمود، رحاب الجمل، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خلال الأحداث، والفيلم من إخراج حسين المنباوي، والتأليف إيهاب بليبل.



وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار كوميدي أكشن حول أمير كرارة الذي تورط في أطفال وياسمين صبري التي يحدث لها موقف يجعلها تتعثر من السفر للبعثة الخاصة بها.