امرأة ورجال شرطة مزيفين.. تفاصيل اختطاف شخص وسرقته بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بتلقيه إتصال هاتفى من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر ، وتقابل معها مستقلاً سيارته الملاكى وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار وأثناء سيره فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون قاموا بإستيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا بإصطحابه وإستولوا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته وإحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية وأجبروه على الإتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالى على "رقم هاتف محدد" مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ اصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سيدة ، 5 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4) من المتهمين ، وبمواجهتهم قرر إثنين من المتهمين بعلمهما بأن المجنى عليه ميسور الحال كونهما مقيمان بمحيط سكنه فإتفقا مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.