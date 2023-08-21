عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحبط صفقة الـ3.2 مليون جنيه.. سقوط مجرمين بـ 240 طربة حشيش

المخدرات
المخدرات

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو وزنت 74 كيلو جرام بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالسويس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) بالإتجار بمخدرى "الحشيش والهيدرو" بدائرة قسم شرطة الجناين.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال إستقلال أحدهما سيارة وإستقلال الثانى دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الجناين.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – كمية من مخدرالهيدرو وزنت 50 كيلو جرام).

 بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارة والدراجة فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,180,000) ثلاثة مليون ومائة وثمانون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .

الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر العناصر الإجرامية المخدرات والأسلحة طربة حشيش قسم شرطة الجناين لعناصر الإجرامية معلومات جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من انطلاق القمة

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

ميركاتو الأهلي.. بالأسماء رحيل 19 لاعبا رسميا وضم 3 صفقات

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

بعد تعيين لجنة ثلاثية| 5 تحديات تواجه الزمالك.. ورفع القيد والحجز على الأرصدة أهمها

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

ترشيحاتنا

طيب ولا شرير.. العبار يحسم الجدل بشأن الساحل الشمالي

زي الكتاب ما قال|طريقة تحضير عصير موز بالحليب من مطبخ البلد.. فيديو

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

حرمتني أعيش حياتي .. خلص على بنته الرضيعة بضربة حزام

لـ أصحاب العقارات .. غرامة 50 ألف جنيه حال القيام بهذا الإجراء

التمريض 81 % و83% للعلوم.. والحاسبات 80%|مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فوائد خارقة لتناول عصير البقدونس.. تعرف عليها

خالتها متهمة.. عقوبات صارمة بعد اعتداء ممرضتين على رضيعة في العراق

حكاية 7 ونصف صباحا.. لن تصدق سر رشاقة نادية الجندي

فيديو

سأترشح لرئاسة النادي.. حسين لبيب: مديونيات الزمالك مليار و500 مليون جنيi

لقاء سويدان: مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين مساندة من القوة الناعمة للانجازات المصرية

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي «فيديوجراف»

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ