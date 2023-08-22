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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إقبال ضعيف.. رفع الرايات الحمراء بالعجمي والقطاع الغربي بالإسكندرية

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية اليوم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، رفع الرايات الحمراء بشواطئ العجمي والقطاع الغربي،  وحذرت من خطورة نزول البحر في القطاع الغربي بسبب حالة عدم الاستقرار وارتفاع الأمواج.

وأشارت الإدارة إلى أن بعض الشواطئ شرق المحافظة رفعت الرايات الرايات الخضراء التي اكتمل فيها حاجز الأمواج، بينما باقي الشواطئ رفعت الرايات الصفراء.

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وأضافت أن نسب الاشغال 30% شرقي المدينة، بينما بلغت نسب الإشغال في القطاع الشرقي نحو 20% صباح اليوم الثلاثاء.

وحذرت الإدارة من النزول إلى مياه البحر غربي الإسكندرية في حالة غياب المنقذين مع الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل، مطالبة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ أمنة، والصفراء تفيد أن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة بالنزول إلى المياه.

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