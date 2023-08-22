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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مينا النجار يصعد جبل كازباك أعلى قمة في جورجيا بارتفاع 5054 مترا

صدى البلد

نجح الفنان مينا النجار ، في صعود جبل كازباك في أربعة أيام، والذي يعتبر أعلى قمة جبلية في دولة جورجيا على ارتفاع ٥٠٥٤ مترا، ليصل إجمالي عدد القمم التي صعدها بشكل احترافي ٢٨ قمة جبلية منهم أعلى ٣ قمم جبلية في العالم هم كيلمنجاروا تنزانيا، اكونكاجوا الارجنتين، البروس روسيا.

‎وعلق مينا ، بعد نشر صورته بعلم مصر على قمة جبل كازباك : "كنت مشتاق جدا للجبال، ٤ أيام عشان أوصل لقمة جبل كازباك، أعلى قمة في جورجيا ٥٠٥٤ متر.

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وتابع: أول ما شوفت الجبل حسيت اني عامل زي العيال الصغيرة، مزقطط مش عارف أنام.. مش عارف انزل عيني من على القمة وقلقان!  حسيت انه جبل كبير وصعب.. هل هوصل؟.

وأضاف: ليلة القمة دي بقى حوار، كل خطوة بطلعها كنت بختبر نفسي يا لهوي علي الحلاوة والجمال.. الجبل بيخطف قلبي ويزقتي اكتر اني أعافر واكمل.. وصلت للقمة، إحساس غريب بين دموع الفرحة والتعب وأنك أعلى من كل حاجة حواليك من علي ارتفاع ٥٠٥٤ متر".

ونوه: الجبال مش بس تحدي لا دي رحلة بتحفز بيها روحك بتفكرك دايماً بقوتك وجمال الحياه والطبيعية .. في حب القمة ال ٢٨ .. جبل كازبك جورجيا.. وفي حب القمم اللي جاية".

مينا النجار هو ممثل مصري شارك في العديد من الأعمال الدرامية كان أبرزها ريفو، الجماعة 2، جبل الحلال، إذاعة حب، كما عمل كمخرج وحصل على العديد من الجوائز.

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