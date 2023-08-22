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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عن ترشيحه لأفضل ممثل دور ثاني في مهرجان الدراما.. محمد القس: شرف لي

صدى البلد

ينافس الفنان محمد القس، على جائزة أفضل ممثل دور ثاني، في مهرجان القاهرة للدراما وذلك من خلال مسلسلي تلت التلاتة وموضوع عائلي 2.
قال محمد القس عن ترشيحه للجائزة: "إن يتم ترشيحك في مهرجان كبير مثل مهرجان القاهرة للدراما، ويكون اسمك ضمن أسماء أرى أنهم نجوم وأساتذة يعد شرفًا كبيرًا في حد ذاته، ومن وجهة نظري لا يوجد فوزًا أو خسارة فالترشيح لتلك الجائزة وحده فوزًا، وأتمنى أكون عملت حاجة حلوة".
وأضاف محمد القس، أن الترشيح لجائزة أفضل ممثل دور ثاني أصعب بكثير من الترشيح لجائزة أفضل دور أول، لأن هناك أكثر من ممثل في العمل الواحد يلعبون دورًا ثانيًا بعكس ما تكون أنت بطل العمل.
وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.
وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

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يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

60 سنة دراما الشركة المتحدة الفنان الكبير يحيى الفخرانى القاهرة للدراما الفنان محمد القس يحيى الفخراني

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