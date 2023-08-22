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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلغاريا داعم جديد لأوكرانيا لنقل آمن للحبوب من موانئ البحر الأسود

سفينة حبوب
سفينة حبوب

ناقش زعيما أوكرانيا وبلغاريا إمكانية تعاون بلديهما في نطاق البحر الأسود للاتفاق على "ممر جديد لنقل الحبوب " في أعقاب انسحاب روسيا من اتفاق وقع بواسطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

كان لانسحاب روسيا من صفقة الحبوب التي تفاوضت عليها تركيا والأمم المتحدة تأثير سلبي على الشحن التجاري للحبوب من الموانئ الأوكرانية الثلاثة على البحر الأسود والتي يتم تصدير معظم  إنتاج أوكرانيا من الحبوب منها.
بينما حذرت روسيا من أن السفن التي تغادر هذه الموانئ قد تتعرض للهجوم.

أنشأت أوكرانيا في محاولة للتغلب على ذلك،  ممرًا بحريًا خاصًا بها للشحن ، لكنها غير قادرة على ضمان سلامته بسبب التفوق البحري الروسي في البحر الأسود.


والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف، حيث تحدثا عن الممر على هامش قمة أوكرانيا والبلقان التي عقدت في أثينا باليونان يوم الاثنين.

وقال مكتب زيلينسكي إن الزعيمين "ناقشا التعاون بين دول البحر الأسود لضمان الأمن المستدام في البحر الأسود وعمل "ممر بديل لنقل الحبوب" .

وشكر زيلينسكي دينكوف على القرار البلغاري الأخير بتقديم الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

تجري كييف محادثات مع بعض أكبر شركات التأمين في العالم لتغطية السفن المبحرة من وإلى موانئها في البحر الأسود - وهي خطوة حاسمة نحو الاستئناف الكامل لصادرات الحبوب لجميع أنحاء  العالم.

يأتي العمل على آلية التأمين في أعقاب  انسحاب روسيا  من مبادرة حبوب البحر الأسود الشهر الماضي.

أدى انهيار الاتفاق - الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة قبل عام - إلى ارتفاع  أسعار الغذاء العالمية  وقد يدفع الملايين في البلدان الفقيرة إلى الجوع.

للحفاظ على حركة شحنات الحبوب ، ستشارك الحكومة الأوكرانية الخسائر المحتملة مع شركات التأمين.

الأمن الغذائي العالمي الأمم المتحدة الاوكراني الامن الغذائي

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