أحمد سعودى: ننتظر موافقة البنك المركزى لاستخراج بطاقة فاليو نهاية العام الجارى

صرح أحمد سعودي مدير ادارة تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو» بأن الشركة بإنتظار موافقة البنك المركزي المصري لاستخراج بطاقة «ڤاليو» متوقعا الحصول عليها قبل نهاية العام الحالي.

وأشار سعودي ، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم أن البطاقة ستتيح تجربة سلسلة للعملاء لتمكينهم من الشراء بالبطاقة من خلال كل المتاجر والمنصات التجارية داخل أو خارج مصر والذى يعمل على زيادة الشمول المالي الذى يعد أحد مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية في صناعة التكنولوجيا المالية.

وأوضح سعودي أن الشركة تستهدف تقديم منتج “ace it” الجديد خلال الفترة المقبلة يتيح للعملاء التقسيط بفترة تتراوح من شهر الى 5 شهور بدون مصاريف ادارية بفائدة تنافسية تتراوح من 2.5 الى 3%.

ولفت إلى الشركة تقدم تمويلات كثيرة للعملاء منها تمويل عضويات النوادي بأسعار تنافسية على خطط سداد تصل الى 7 سنوات ويتم الاستفادة من فاليو كطريقة دفع لأي خدمة مقدمة داخل النادي والتقسيط يصل حتى 60 شهرا.

ونوه إلى أن الشركة بدأت في تقديم خدمة تمويل السيارات حيث تقدم برامج تمويل وتقسيط تنافسية للسيارات بأسهل وأسرع خدمة للعملاء في طل تمويل السيارات منوها بأن التمويل يكون بالبطاقة فقط وبدون حظر بيع.