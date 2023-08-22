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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون العلمي

صدى البلد

وقعت الغرفة التجارية السعودية  والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية اليوم (الثلاثاء) مذكرة تفاهم في مجالات التعاون العلمي والفني والتقني والاستشارات والتدريب، لصالح الغرفة التجارية بمدينة الجوف.


وجرت مراسم التوقيع بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث وقعها كل من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين.

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وقال رئيس الغرفة التجارية الي أن تلك الاتفاقية تهدف  إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية والمعلومات والدراسات والتقارير في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تحسين البرامج والقدرات البشرية والمؤسسية والخدمات التي تقدمها الغرف التجارية بالمملكة لقطاع الأعمال السعودي.


وأوضح أن المذكرة ستكون بداية لتعاون مثمر بين البلدين ونقل الخبرات والدراسات مشيراً إلى أن الغرفة تبحث زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة.


ويأتي هذا الاتفاق في إطار تكامل الجهود والأدوار المشتركة لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية والإسهام في تطوير أداء المؤسسات العربية.

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