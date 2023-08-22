محافظ أسيوط يؤكد حرصه على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات

أكد محافظ أسيوط عصام سعد أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم الممكنة وتذلل العقبات وتسخر الإمكانات المتاحة وتبذل مزيدا من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

ولفت المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ضمن خطة التطوير والتجميل والرصف الموضوعة مسبقًا لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة منفلوط محمد عبدالغني أنه يجرى استكمال باقي الشوارع المقرر رصفها وفقًا للخطة، ووضع طبقة الأسفلت النهائية، وذلك عقب التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق، مشيرا إلى المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.