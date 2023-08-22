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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: ندرس منح قرض للزمالك.. وهذا موقف المجلس السابق من الانتخابات

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موقف المجلس الذي تقدم باستقالته من نادي الزمالك الفترة الماضية، من الترشح مرة أخري خلال الإنتخبات القادمة، ومدي قانونية ذلك.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" المجال فى الإنتخابات المقبلة مفتوح للجميع، والأن بالطبع نسير على اللوائح وكان فى المقدمة منها بعد استقالة المجلس السابق، هى وجود لجنة فى النادي لتسيير الأعمال وهو ما حدث حتي يسير النادي بصورة طبيعية، وخلال الـ 45 يوم المقبلة يتم الدعوى لانتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي على إمكانية حصول الزمالك على قرض خلال الفترة المقبلة بعد طلب المجلس السابق ذلك:" القرض المطلوب محل دراسة، وبالطبع القرار سيكون أهم ما فيه هو عدم التأثير على النادي لسنوات مقبلة.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الموجودة حاليًا تسعي خلال الفترة المقبلة لإقامة الإنتخابات ، وهذا ما تنص عليه اللوائح، ولديها صلاحيات إتخاذ القرارات المناسبة للنادي ولكن فى ضوء ما لا يؤثر على الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن بالطبع دورها الأساسي والمكلفة به هو إقامة انتخابات حتي يكون هناك مجلس إدارة جديد.
 

الزمالك وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي نادي الزمالك الشباب والرياضة

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