تركيب أول جهاز CRTP بقسم القسطرة القلبية في مستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

ثمن المحافظ مجهودات مديرية الشؤون الصحية وسعيها الدائم بالتعاون مع المحافظة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضي والقضاء على قوائم الانتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة ومبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ولرفع الأعباء عن كاهل المرضي قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام بإجراء قسطرة قلبيه وتركيب اول جهاز CRTP للقلب وذلك للمرة الأولي بمستشفيات الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهاز CRTP للقلب يجعل حجرات القلب تنقبض بطريقة أكثر تنظيماً وكفاءة لإعادة التزامن القلبي، مشيراً إلى أن أطباء قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، قاموا حتى الآن منذ افتتاح القسم بإجراء ١٦٨١ حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.