محافظ بني سويف يتابع استمرار تفعيل خطة وإجراءات ترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين .

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار بعددٍ من المصالح والمنشآت الحكومية نطاق مركز الواسطى، للتأكد من الالتزام التام بتنفيذ القرار بتلك المصالح، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة.

وتضمن التقرير متابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومبنى الحملة الميكانيكية، والإدارة الزراعية وعدد من المدارس وموقف سيارات الأجرة، كما تم المرور بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة وبعض القرى، وتبين تخفيض الإنارة العامة بالأعمدة الكهربائية بالمدخل الرئيسي للمدينة وشوارع أحمد عرابي وطراد النيل والشوارع المتفرعة منهما، كما تلاحظ ترشيد الإضاءة بمدخل قرية الميمون وزاوية المصلوب.

وفيما يخص الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والورش الحرفية وفقًا للقرارات المنظمة، تم المرور على عدد كبير من الورش والمحال الحرفية المتواجدة داخل الكتلة السكنية، وتبين الالتزام التام بمواعيد الغلق ليلًا، كما تبين غلق إضاءة الإعلانات بشوارع أحمد عرابي وسعد زغلول وطراد النيل وقيام المختصين بالوحدة المحلية بالمرور والتنبيه على المحلات بغلق إنارة اللافتات الإعلانية على واجهة المحال التجارية بشوارع المدينة والقرى التابعة.

من جهته كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التفتيش والمتابعة وشئون القرى باستمرار المرور على المحال والمعارض التجارية والكافيهات والمطاعم والتنبيه بغلق الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية والمتابعة المستمرة، بجانب التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المدن والمراكز للاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء كل في نطاق مركزه.