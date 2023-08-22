بسبب الأوضاع الداخلية.. مواجهة بين وزيري الجيش الإسرائيلي والأمن القومي

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بحدوث مواجهة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن حفير، ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، وذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء المصغر "الكابينيت".

يأتي ذلك على خلفية الوضع الأمني الحالي في ظل تصاعد العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين مؤخرا.

وبحسب صحيفة "معاريف" فقد رفع بن جفير مطلب إقامة حواجز على طرقات مدن وقرى الضفة الغربية، للعودة إلى الإغلاقات والعوائق المستهدفة.

كما طالب بتشديد الخناق حول الأسرى الأمنيين في السجن رداً على الاعتداءات، عن طريق إزالة بعض المزايا وإلغاء الانتماء التنظيمي، وعدم توزيع الزنازين حسب التنظيمات.

وردا على ذلك، قال الوزير جالانت: "هناك خطر الاحتكاك وعلينا أن ننتبه إليه. كان عددهم في السابق بضع عشرات واليوم أصبح مئات. الحدث يؤدي إلى حدث".

ردا على ذلك، هاجم بن جفير، وقال "أشعر وكأنني في فيلم خيالي. لقد قُتل الناس، وأنتم تتحدثون عن خطر الاحتكاك، خطر الجريمة القومية. هل نحن مجانين؟ بدأت أعتقد أننا في سويسرا".

وأضاف: المناقشة هنا تدور حول الإرهاب. نحن بحاجة إلى التوصل إلى تدابير عملية، ماذا نفعل ضد الإرهاب ."