أوتافيو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال قياسية

أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط، البرتغالي أوتافيو، قادمًا من بورتو، في أغلى صفقة بتاريخ النادي.

وأكد النادي في بيان رسمي عبر حسابهم على موقع “تويتر”، التعاقد مع أوتافيو بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من بورتو البرتغالي، وذلك بعد اجتيازه للفحص الطبي الذي خضع له في دبي الإماراتية أمس الاثنين.

وأكد نادي بورتو أنه تم بيع أوتافيو لـ النصر مقابل 60 مليون يورو على 3 دفعات، وهي أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي البرتغالي، وصفقة الشراء الأكبر للنادي السعودي.

ويلتحق أوتافيو بالبرتغاليين لويس كاسترو مدرب النصر، والأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق، إضافة للصفقات الجديدة سيكو فوفانا، ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس.