عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوتافيو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال قياسية

أوتافيو
أوتافيو

أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط، البرتغالي أوتافيو، قادمًا من بورتو، في أغلى صفقة بتاريخ النادي.

وأكد النادي في بيان رسمي عبر حسابهم على موقع “تويتر”، التعاقد مع أوتافيو بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من بورتو البرتغالي، وذلك بعد اجتيازه للفحص الطبي الذي خضع له في دبي الإماراتية أمس الاثنين.

وأكد نادي بورتو أنه تم بيع أوتافيو لـ النصر مقابل 60 مليون يورو على 3 دفعات، وهي أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي البرتغالي، وصفقة الشراء الأكبر للنادي السعودي.

ويلتحق أوتافيو بالبرتغاليين لويس كاسترو مدرب النصر، والأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق، إضافة للصفقات الجديدة سيكو فوفانا، ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لاول حالتين مصابة بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

رئيس الوزراء الهندي: البريكس مثلت بارقة أمل للاقتصاد العالمي في أوقات الأزمات

محمد الحلو: السعودية دي أرض سيدنا النبي وهتفضل عمار طول الوقت

كائنات فضائية في الكون.. تصريح مفاجيء من فاروق الباز

أوتافيو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال قياسية

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

بفستان انيق  .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ