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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامية: العلمين تملك كل المقومات لتكون مدينة نابضة بالحياة

دانا مدحت
دانا مدحت

‏قالت الإعلامية دانا مدحت، إن مدينة العلمين الجديدة تستضيف الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية والشرق الأوسط وهو مهرجان العملين وهذه الخطوة مهمة جدا بالنسبة للدولة المصرية حتى للوطن العربي للترويج للسياحة وتعزيز مكانة مصر.

 

وتابعت دانا مدحت خلال برنامج "العالم علمين"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن من ناحية ما قامت به القيادة السياسية في الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من إنجاز عمراني هائل.

 

وأضافت أن مدينة العلمين وهذا المهرجان أهدافه تتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتنمية كل الوجهات السياحية، مؤكدة أن هذه المدينة تملك كل المقومات لأن تكون مدينة نابضة بالحياة على مدار العام.

العلمين مدينة العلمين دانا مدحت مهرجان العملين مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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