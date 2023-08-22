شارموفرز: متحمسون لتقديم حفل غنائي في مهرجان العلمين

أعرب أحمد بهاء، أحد أعضاء فريق شارموفرز، عن سعادتهم الكبيرة بتقديم حفل غنائي في مهرجان العلمين الجديدة. وقال بهاء: "نحن سعداء للغاية بتقديم حفل غنائي في مهرجان العلمين".

وأضاف أحد أعضاء فريق شارموفرز خلال تصريحاته لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن الألبوم الأخير الذي قدمه الفريق كان له تأثير كبير عليهم.

وأشار إلى أنهم لم يقدموا ألبومات لفترة طويلة، وأن هذا الألبوم الأخير حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وأكمل أحد أعضاء فريق شارموفرز قائلاً: “نحن متحمسون لتقديم حفل غنائي في مهرجان العلمين، وسيتم تنظيم المسرح بشكل مختلف مع وجود كراسي، متابعا:” سنقدم الحفلة بطريقة مبهرة ومختلفة، وعندما نقدم حفلاتنا أمام الجمهور المصري يكون ذلك دائمًا مميزًا ومبهجًا ويُعتبر مؤشرًا لنجاح أي ألبوم جديد".