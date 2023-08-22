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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد سره الباتع.. شمس الكويتية تكشف سبب توقفها عن التمثيل| فيديو

شمس الكويتية
شمس الكويتية

كشفت الفنانة شمس الكويتية سبب رغبتها في الابتعاد عن مجال التمثيل، والتركيز على الغناء فقط، بعد تجربتها الأخيرة في مصر مع المخرج خالد يوسف في مسلسل “سره الباتع”. 

 

وقالت شمس الكويتية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها خاضت تجربة التمثيل في مسلسل “سره الباتع”، بعد إلحاح من المخرج خالد يوسف، وحاولت تأجيل التصوير وتقليل مساحة الدور قدر الإمكان. 

 

وأشارت شمس الكويتية في تصريحاتها، إلى أنها تحب الحرية والانطلاق، والتمثيل يحتاج إلى الجلوس لساعات طويلة داخل الكرافان، وانتظار مواعيد التصوير وهو أمر لا تحتمله. 

 

 

 

وأكدت شمس الكويتية أنها لن تخوض تجربة التمثيل مرة أخرى، إلا في حالة أن يكون الدور والكاست لا يقاوم، وأن يتحمل التصوير عدم قدرتها على التواجد بصفة مستمرة في الكرافانات. 

 

وعن ظهورها المتأخر في مشاهد مسلسل “سره الباتع”، أكدت شمس الكويتية على أن ذلك حدث بناء على طلب منها بعدما ألح عليها المخرج خالد يوسف للمشاركة في العمل، وطلبت منه تخفيف مشاهدها، قدر الإمكان. 

 

وشاركت شمس الكويتية فى مسلسل "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

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