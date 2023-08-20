عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس الكويتية: مبحبش الساحل الشرير ومعنديش صداقات كتير في الوسط الفني| فيديو

شمس الكويتية
شمس الكويتية

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن سبب طرح أغنيتها الجديدة “أنا عايزة بحر” خلال موسم الصيف الحالي، رغم أنها منذ فترة طويلة. 

 

وقالت شمس الكويتية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها مقيمة خلال الفترة الماضية في الساحل، وشعرت أنها بحاجة لطرح هذه الأغنية موضحة:" مبحبش الساحل الشرير، والطيب أحسن، التاني زحمة وناس كتير". 

 

 

 

وعن علاقاتها وصداقاتها بالوسط الفني قالت شمس الكويتية في تصريحاتها:" معنديش أصدقاء في الوسط الفني كتير في الخليج أو مصر.. واللي يخاف من تصريحاتي أو كلامي بيبقى خايف يترد عليه لو عنده نية يقول حاجة مش كويسة". 

 

وتحدثت شمس الكويتية عن تجربتها التمثيلية مع المخرج خالد يوسف، في رمضان الماضي من خلال مسلسل “سره الباتع”، قائلة إنها لم تحب تجربة التمثيل وليست مستعدة لتكرارها. 

 

وأوضحت شمس الكويتية، سبب عدم رغبتها في تكرار تجربة التمثيل، مشيرة إلى أنها تحب حياة الحرية والانطلاق، والممثلين حياتهم محصورة ما بين الكارافان ومواعيد التصوير. 

 

وعن ظهورها المتأخر في مشاهد مسلسل “سره الباتع”، أكدت شمس الكويتية على أن ذلك حدث بناء على طلب منها بعدما ألح عليها المخرج خالد يوسف للمشاركة في العمل، وطلبت منه تخفيف مشاهدها، قدر الإمكان. 

 

وشاركت شمس الكويتية فى مسلسل "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

شمس الكويتية الحملة الفرنسية الساحل الشرير الفنانة شمس الكويتية المخرج خالد يوسف موسم الصيف مسلسل “سره الباتع”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

تعليق ناري من الإعلامي أحمد جمال على استقالة مجلس إدارة الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

موضوعات متعلقة

الراجل كويس .. أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام

أحمد الروبي يطرح أغنية "أرقص جامد" بعد نجاح "سقفة"| فيديو

بعد شهر من عرضه بالسينمات العالمية| Oppenheimer يحقق إيرادات 650 مليون دولار

طرح تذاكر حفل فرقة كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة

حفاظا على الآداب العامة.. سبب منع فيلم باربي من العرض في الجزائر

سبب بكاء أديل في حفلها الجديد بلاس فيجاس

شمس الكويتية: عايشة في مصر من سنين وهذا سبب قلة مشاهدي بسره الباتع

فارق عالكل.. أبو يحتفل بإطلاق ألبومه الجديد في الساحل الشمالي| صور

ترشيحاتنا

هل يتم توريد الأقماح داخل مصر بالدولار؟.. التموين توضح

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تعرف على شروط الكليات وكيفية التقديم

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر| فيديو

مدير النشاط الرياضي للزمالك يتقدم باستقالته.. مستند

تفاصيل مثيرة في واقعة طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية خطيرة للسيدات

حسين لبيب: أساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ