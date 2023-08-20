شمس الكويتية: مبحبش الساحل الشرير ومعنديش صداقات كتير في الوسط الفني| فيديو

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن سبب طرح أغنيتها الجديدة “أنا عايزة بحر” خلال موسم الصيف الحالي، رغم أنها منذ فترة طويلة.

وقالت شمس الكويتية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها مقيمة خلال الفترة الماضية في الساحل، وشعرت أنها بحاجة لطرح هذه الأغنية موضحة:" مبحبش الساحل الشرير، والطيب أحسن، التاني زحمة وناس كتير".

وعن علاقاتها وصداقاتها بالوسط الفني قالت شمس الكويتية في تصريحاتها:" معنديش أصدقاء في الوسط الفني كتير في الخليج أو مصر.. واللي يخاف من تصريحاتي أو كلامي بيبقى خايف يترد عليه لو عنده نية يقول حاجة مش كويسة".

وتحدثت شمس الكويتية عن تجربتها التمثيلية مع المخرج خالد يوسف، في رمضان الماضي من خلال مسلسل “سره الباتع”، قائلة إنها لم تحب تجربة التمثيل وليست مستعدة لتكرارها.

وأوضحت شمس الكويتية، سبب عدم رغبتها في تكرار تجربة التمثيل، مشيرة إلى أنها تحب حياة الحرية والانطلاق، والممثلين حياتهم محصورة ما بين الكارافان ومواعيد التصوير.

وعن ظهورها المتأخر في مشاهد مسلسل “سره الباتع”، أكدت شمس الكويتية على أن ذلك حدث بناء على طلب منها بعدما ألح عليها المخرج خالد يوسف للمشاركة في العمل، وطلبت منه تخفيف مشاهدها، قدر الإمكان.

وشاركت شمس الكويتية فى مسلسل "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.