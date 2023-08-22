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ديني

تنسيق الأزهر 2023.. كليات جديدة ضمن رغبات الطلاب| تعرف عليها

طالبات الأزهر
طالبات الأزهر

كشف الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن الكليات الجديدة المدرجة والمستحدثة في تنسيق الأزهر 2023.

تنسيق الأزهر 2023 

وقال عبد المالك، لـ"صدى البلد"، إن تنسيق الأزهر 2023، سيتضمن دخول كليات جديدة وهي: كلية الهندسة للبنات فرع قنا، وكلية البنات الإسلامية فرع الوادي الجديد ومقرها مدينة الخارجة، علاوة على كلية الهندسة الزراعية فرع أسيوط، وكلية التمريض فرع أسيوط.

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وأضاف عبد المالك، أنه سيتم لأول مرة، استحداث كلية الذكاء الاصطناعي داخل جامعة الأزهر، وسيجدها الطلاب في تنسيق الأزهر 2023.

كليات جديدة في الأزهر 

ومؤخرا، ونظرًا للإقبال المتزايد على الالتحاق بجامعة الأزهر، وحرصًا على تقليل الاغتراب فقد قامت الجامعة خلال العام الدراسي 2018/2019 بإدخال ٧ رغبات جديدة إلى تنسيق القبول هى: قسم رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، وفصول التربية الرياضية بالخانكة التابعة لكلية التربية الرياضية بالقاهرة، وفصول الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم شعب: أصول الدين والشريعة الإسلامية، واللغة العربية، والشريعة والقانون، وقسم اللغة اليابانية وآدابها بكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة.

كما استحدثت جامعة الأزهر، قسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وقسم رياض الأطفال بكلية التربية للبنات بأسيوط، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة، وتم تحويل فصول الطب والصيدلة بأسيوط، وفصول الطب للبنات بدمياط إلى كليات وتحويل شعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة إلى كلية التربية للبنات بالقاهرة.

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