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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف المصير الكارثي لقوات كييف

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن موت آخر احتياطيات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية، والتي ألقيت في المعركة في اتجاه زابوريجيا، ستؤدي إلى انهيار الجبهة في منطقة العمليات الخاصة.

وأضاف ريتر: “نحن نشهد الآن المراحل الأخيرة من الهجوم المضاد الأوكراني، الذي لم يحقق هدفاً واحداً. لقد أدى فقط إلى مقتل أكثر من 45.000 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية. ولم يبق سوى 15.000 جندي، هذا هو الوضع الراهن".

وتابع قائلا: “لم يتبق سوي لواء الهجوم الجوي 82.. هذه وحدات احتياطية من النخبة مسلحة بدبابات تشالنجر البريطانية ومركبات قتالية ماردر وسترايكر”.

وأشار ريتر إلى أنه "وفقا للخطة، كان من المفترض أن يخترقوا التحصينات الروسية".

وأوضح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، أن قوات كييف الجديدة كانت عالقة أيضًا في حقول الألغام أمام خطوط الدفاع.

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وأضاف أنه “بمجرد تدمير آخر وحدات النخبة من القوات المسلحة الأوكرانية، ستبدأ الجبهة في الانهيار هنا وهناك، مثل السد القديم، غير قادر على الحفاظ على تدفق نهر قوي”.

القوات المسلحة الأوكرانية زابوريجيا أوكرانيا روسيا قوات كييف

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