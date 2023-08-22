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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. “نيويورك تايمز” تفجر مفاجآت صادمة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الغرب يعتقد أن الهجوم الأوكراني المضاد في الجنوب يتوقف بسبب حقيقة أن الكثير من قوات الجيش منتشرة في الشرق.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن “الأمريكيون في حيرة من قرار القيادة الأوكرانية بإبقاء حوالي نصف القوات في منطقة باخموت ومدن أخرى في الشرق على حساب المجموعة التي تقاتل في اتجاه البحر الأسود وبحر آزوف”.

وأضافت أن "الأمريكيون نصحوا أوكرانيا بالتركيز على الجبهة في اتجاه ميليتوبول، الأولوية الرئيسية لكييف، واختراق حقول الألغام الروسية وخطوط دفاعية أخرى، حتى لو خسر الأوكرانيون المزيد من الجنود والمعدات في هذه العملية”.

وأشارت “نيويورك تايمز”، إلي أن “الأوكرانيون تجاهلوا هذه التوصيات لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ الموقف يتغير”.

وأضافت أنه "في مؤتمر عبر الفيديو في 10 أغسطس، حث الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي ونظيره البريطاني الأدميرال توني راداكين والجنرال كريستوفر كافولي، قائد القوات الأمريكية في أوروبا، قائد الجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوجني، على التركيز على جبهة رئيسية واحدة”.

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ولفتت صحيفة “نيويورك تايمز”، إلي أن "الأمريكيون يقولون إن هناك دلائل على أن أوكرانيا بدأت في نقل بعض وحداتها القتالية الأكثر خبرة من الشرق إلى الجنوب".

وأكدت أن “الأمريكيون يعتقدون أن الأوكرانيين لديهم شهر ونصف آخر قبل بدء موسم الأمطار ، مما سيؤدي إلى إبطاء الأعمال الهجومية ولن يعطي فرصة لتطوير النجاح بشكل كاف إذا تم تحقيقه”.

الغرب الهجوم الأوكراني المضاد أوكرانيا

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