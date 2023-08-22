مرتزق أمريكي يقاتل في أوكرانيا يترك رسالة غريبة قبل موته

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أحد المرتزقة الأمريكيين الذين قاتلوا في أوكرانيا قبل وفاته وعد بإخبار والده بالمهمة.

وحسب “ديلي ميل”، جاء مصرع جيف جونز البالغ من العمر 48 عامًا في 31 يوليو في منطقة باخموت نتيجة لقصف بقذائف الهاون.

وبحسب والده هوارد جونز، فإن المرتزق ظل على اتصال به، لكنه قد يختفي لمدة أسبوع.

في يوم وفاته، أرسل جونز رسالة نصية إلى والده مفادها أنه تطوع لمهمة "كانت كل مجموعة أخرى تخشى القيام بها".

قال جونز الأب: "قال إنه سيخبرنا عندما يعود، لقد أرسلت له رسالة ولم أتلق ردًا".

وأضاف أنه بعد ساعات قليلة تلقى اتصالا وأبلغه بتصفية نجله.