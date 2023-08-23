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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: عدد كبير من دول العالم قدمت طلبات للانضمام إلى بريكس

بريكس
بريكس

 قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للدراسات، إن العالم أصبح شبه منقسم الآن، وهناك عدد كبير من الدول تقدمت بطلبات للإنضمام لمجموعة الـ "بريكس" المؤسسة من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، وكأن كل العالم يتجه إلى الـ "بريكس".

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 وتابع "ملحم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،، أن اقبال مختلف دول العالم على الانضمام لـ "بريكس"،  ناتج من أن العالم سئم من التدخلات الغربية في الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى  ضرورة السير بخطوات حثيثة في توسيع الـ "بريكس"، لان هذه المجموعة واعدة وستكون منقذة لجميع الدول المنضمة، من السياسات الغربية المختبرة من معظم دول العالم. 

 

 ولفت إلى أن الـ "بريكس" لديها عدة اختيارات إما إنشاء عملة موحدة للدول الأعضاء، أو التداول في هذه المرحلة بالعملات المحلية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول المحسوبة على العالم الغربي بدأت تتعامل في بالعملة المحلية للتخلص من هيمنة الدولار.

 

وأشار إلى أن الـ "بريكس" لا يسعى إلى القضاء على الولايات المتحدة، ولكنه يريد التقليل من تأثير الدولار في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن البرازيل والهند تريد بقاء الـ "بريكس" كتكتل اقتصادي وليس سياسيًا، ولكن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا لا تمانع لتحويلة إلى تكتل سياسي.

 

 وأضاف أن الصين وروسيا بدأت تتوسع في القارة السمراء خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركات الغربية تمتص القارة الإفريقية ولا تدفع الضرائب، وتنشأ المجموعات المسلحة والإرهابية للتحكم في هذه الدول. 

 

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