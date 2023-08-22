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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يكشف عن مفاجأة سارة لمجموعة بريكس في 2024

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا

كشف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء عن مفاجأة سارة بشأن مجموعة بريكس التي تضم إلى جانب البرازيل، كل من الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا.

وأكد "دا سيلفا" أن مجموعة البريكس، ستصبح هي المحرك للنمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل 2024، مضيفا خلال كلمته بقمة بريكس "وفقا للتوقعات، ستظهر أسواق الدول النامية أفضل النتائج التنموية في السنوات المقبلة، وهذا يشير إلى أن الدول النامية هي التي ستضمن نمو الاقتصاد العالمي، وستصبح مجموعة البريكس القوة الدافعة"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصادات دول البريكس تتجاوز مجموعة السبع من حيث تعادل القوة الشرائية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 القمة الـ15 لمنظمة بريكس، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيريه الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والبرازيلي لولا دا سيلفا، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، ويغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن حضور القمة بسبب الحكم الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، في منتصف مارس الماضي حول إدانته بشأن التهجير القسري للأطفال الأوكرانيين في إطار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. 

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