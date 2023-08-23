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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحوث الفلكية تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت.. انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذا الموعد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية. هو


تنسيق المرحلة الثالثة.. كليات متاحه تقبل من 50%

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بعد انتظار نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي وخاصة المعاهد الحكومية التي تقبل من 50%.
 

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذا الموعد

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحة أنه تم تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.
 

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ … التسجيل عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الكليات ٢٠٢٣ عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، و من المقرر أن يتم بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣  للمراحل الأولي و الثانية ٢٠٢٣  بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس . 

البحوث الفلكية تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر ندوة تعريفية بالمنح الدولية المقدمة من الهيئة "التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية"، وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد.

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