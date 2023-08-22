الجيش الصومالي يستولي على قريتين وسط تقدمه في المنطقة الوسطى

استعاد الجيش الصومالي اليوم الثلاثاء السيطرة على قريتن في منطقة جالجادود الوسطى.

وقال مسئولين صوماليين أن الجيش تمكن من السيطرة على قريتي أوسوين وبودبود في منطقة جالجادود الوسطى بينما تتقدم القوات، تحت غطاء دعم جوي أمريكي وتركي، من اتجاهات متعددة إلى بلدتي إلبور وجالهاريري الخاضعتين لسيطرة حركة الشباب الإهاريبة وفقا لما أورده موقع "صوماليا جارديان".

ويأتي ذلك بعد يوم من استيلاء القوات الصومالية على بلدة وابهو التي تربط منطقتي جالجادود وحيران بوسط البلاد.

وأظهرت صورة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ومسؤولين بالجيش يناقشون خطط استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة المسلحين في منطقة جالجادود.