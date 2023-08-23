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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض اللافت... سارة سلامة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

سارة سلامة
سارة سلامة

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جددية من أحدث ظهور لها.

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تألقت سارة يلامة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

أكملت سارة سلامة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارت الأنيقة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
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