ضياء رشوان: الحوار الوطني لم ينته والجلسات مستمرة في الأيام القادمة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن ‏الجميع تابع جلسات الحوار الوطني التي كانت تستمر إلى 4 ساعات وتحدث فيها عشرات المتحدثين، ولم نقاطع أحدا أبدا في شيء يقوله ومدد الكلام كانت متساوية تقريبا وقواعد المساواة كانت موجودة على الجميع.

وتابع "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، لقد تم بذل جهد كبير من الأمانة الفنية للحوار ومجلس أمناء الحوار الوطني في تفريق كل ما تم مناقشته، و كل ذلك أخذ عشرات الساعات من العمل.

‏وأضاف أن التوصيات دارت في ثلاثة محاور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي والمحور الذي لم ينتهي بشكل كامل هو المحور الاقتصادي، لأن الاقتصاد قضية معقدة ونحن لدينا 8 لجان اقتصادية انتهى منهم على الأقل 4 لجان.

‏ونوه أن الحوار لم ينته بعد، الذي انتهى هو المرحلة الأولى فقط برفع هذه التوصيات، لكن الحوار الأيام القادمة سيكون مستمرا في جلساته العامة وهناك بعض القضايا لم تناقش بعد.