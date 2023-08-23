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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ أزهري: لو الأب أطلق على ابنه اسما سيئا هيتحاسب يوم القيامة

الشيخ محمد السيد
الشيخ محمد السيد صابر

أكد الشيخ محمد السيد صابر، إن من حقوق الأبناء بعد الولادة اختيار الاسم الحسن، مستشهدا بقوله: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم".

وأضاف محمد السيد صابر، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن هذا الأمر غاية في الخطورة و الأهمية، فالأباء عليهم تسمية أبنائهم بأسماء مقبولة لدى المجتمع و ذو معنى حسن، حتى لا يسبب إحراج و خجل له على مدار حياته.

ضيع حق من حقوق أولاده

ونوه، إلى أن الوالدين عند تسميتهم لأبنائهم بأسماء غير لائقة و قبيحة، سيُحاسبون عليه بيوم القيامة لأنه بذلك يكون قد ضيع حق من حقوق أولاده التي أعطاه الله له.

محمد السيد صابر أسماء مقبولة حقوق الابناء الآباء الستات مايعرفوش يكدبوا

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