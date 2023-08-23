فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي تصل الى 12 موعدا على مدار السنة تقريبا خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة.

ويقدم موقع صدى البلد، مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023، خلال التقرير التالي.

إجازة

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد

يوجد إجازات في شهر أغسطس الحالي، وأول إجازة يحصل عليها الموظفون خلال الأيام المقبلة، في شهر سبتمبر، وهي بمناسبة المولد النبوى الشريف.

إجازة المولد النبوي الشريف

يأتي موعد المولد النبوي الشريف 2023، الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الرسمية الخاصة به لمدة يوم واحد، لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر المقبل، وهو ما يفعله دائما مجلس الوزراء، من قرار ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع، لإتاحة فرصة للحصول على إجازة طويلة متصلة مع يومي الجمعة والسبت.

إجازة نصر أكتوبر

يحصل الموظفون في شهر أكتوبر، على إجازة عيد القوات المسلحة انتصارات أكتوبر، وسيوافق الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بجعلها يوم الخميس 5 من الشهر ذاته، بدلا من الجمعة، لأنه إجازة رسمية وعطلة فعلية.

الإجازات الرسمية لعام 2023

عيد تحرير طابا، الأحد 27 شعبان، الموافق 19 مارس 2023

شم النسيم، الإثنين 26 رمضان، الموافق 17 أبريل 2023

عيد الفطر المبارك، الجمعة غرة شوال، الموافق 21 أبريل 2023

عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 5 شوال، لموافق 25 أبريل الموافق 2023

عيد العمال، الإثنين 11 شوال، الموافق 1 مايو 2023

وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 9 ذو الحجة، الموافق 27 يونيه 2023

اجازة

عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيه 2023

ثورة 30 يونيه، الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 يونيه 2023

رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو

ثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو

المولد النبوى الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر

عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر