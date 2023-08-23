روسيا: الناتو يشن حربًا هجينة شاملة بأيدي أوكرانيا

كشف ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، من خلال العمليات التي تقوم بها كييف.

وذكر ميدفيديف، في مقال نشرته صحيفة "أرجومنتي آي فاكتي" الروسية اليوم الأربعاء: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".

كما كشف ميدفيديف، أن أوكرانيا قد "تختفي من الخريطة السياسية للعالم" نتيجة للصراع الحالي.

وأوضح في مقاله، أن "أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم نتيجة للصراع الحالي.. والنتيجة الأخرى للصراع ستكون الرحيل المخزي لسلطات كييف الحالية".

وأضاف أن "فكرة انضمام أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية إلى روسيا يمكن تنفيذها إذا استمرت الدول الغربية بتفاقم الوضع في جورجيا"، مؤكدًا أن مثل هذا السيناريو ممكن.

ولفت: "نحن لا نحتاج إلى تكرار التاريخ في عام 2008.. إننا نظل على استعداد لحل المشاكل على طاولة المفاوضات بروح ميثاق الأمم المتحدة، ولكن إذا أصبحت مخاوفنا حقيقية، فلن نتردد في قبول انضمام أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".