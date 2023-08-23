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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفراخ رخصت| أخبار سارة للمصريين من شعبة الدواجن.. فيديو

الدواجن
الدواجن

تشهد أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة انخفاضات كثيرة، بعد أن انخفضت أسعار الأعلاف 500 جنيه، بسعر الطن.

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انخفاضات جديدة في الأسعار .. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

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أسعار السلع اليوم| الأرز ينخفض لـ 18 جنيهًا.. هبوط الدواجن .. واستقرار اللحوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن انخفاض أسعار الدواجن انخفضت ليس بسبب العرض والطلب على الشراء، ولكن بسبب انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج.

وكشف أن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات خلال الفترة الأخيرة، وسعر طن العلف وصل لـ 20600 جنيه، بعد أن كان أمس بـ 21 ألفًا.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن انخفاض أسعار العلف، سينتج عنه انخفاضات في الأسعار.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بزيادة المساحات المزروعة بـ الذرة، وأن الفترة المقبلة ستكون هناك انخفاضات جديدة في الأسعار، وأن الوقت الحالي هناك حصاد لـ الذرة، وهناك وفرة في الأعلاف.

وأشار إلي أنه يتوقع استمرار انخفاض أسعار الدواجن في الفترة المقبلة.

 

أسعار الأعلاف اسعار الدواجن الدواجن أسعار العلف الفراخ

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