انخفاضات جديدة في الأسعار .. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات خلال الفترة الأخيرة، وسعر طن العلف وصل لـ 20600 جنيه، بعد أن كان أمس بـ 21 ألفًا.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن انخفاض أسعار العلف، سينتج عنه انخفاضات في الأسعار.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بزيادة المساحات المزروعة بـ الذرة، وأن الفترة المقبلة ستكون هناك انخفاضات جديدة في الأسعار، وأن الوقت الحالي هناك حصاد لـ الذرة، وهناك وفرة في الأعلاف.

وأشار إلي أنه يتوقع استمرار انخفاض أسعار الدواجن في الفترة المقبلة.