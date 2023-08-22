أسعار السلع اليوم| الأرز ينخفض لـ 18 جنيهًا.. هبوط الدواجن .. واستقرار اللحوم

انخفاض أسعار الأرز 40% خلال الـ 3 شهور الماضية

انخفاض ملحوظ فى أسعار الدواجن والكيلو يبدأ من 57 جنيهًا

استقرار أسعار اللحوم مع توقعات بانخفاضها الفترة المقبلة



انخفضت أسعار الأرز خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلي 18 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل سعره منذ شهر إلي 35 جنيهًا للكيلو بالأسواق للمستهلك ويرجع ذلك إلي عدة أسباب لعل أبرزها زيادة المعروض من الأرز بالأسواق ، فالأسعار الحالية تسجل تراجعا بنحو 40% عما كانت عليه قبل 3 أشهر مضت.

يسجل أعلى سعر للأرز السائب 22 جنيهًا للكيلو ويبدأ من 18 جنيهًا

سعر الأرز المعبأ

يتراوح سعر كليو الأرز المعبأ بين 19 - 23 جنيهًا

سعر الأرز الأبيض

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح ما بين 16-17 ألف جنيه للطن، فيما ستراوح سعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 18 - 19 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير

كما يتراوح سعر الطن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 11 - 12 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر أرز الشعير عريض الحبة بين 12- 13 ألف جنيه في مختلف المضارب على مستوى الجمهورية.



وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاض كبير ، لافتا إلي أنه يتوقع مزيد من التراجع خاصة فى ظل اقتراب موسم حصاد الأرز

وأشار أبوصدام خلال تصريحات لـ "صدي البلد " إلي أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الأرز ، هو عرض كميات كبيره من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض الأسعار واجبار مخزني الأرز لطرح كميات كبيره من الأرز المخزن للبيع خوفا من تدني اسعاره وتعرضهم لخسائر كبيره بالإضافة الي قرب ميعاد حصاد الأرز في شهر سبتمبر المقبل مع وجود كميات كبيره من الأرز كمخزون استراتيجي تطرح علي بطاقات التموين وفي السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية



وأكد أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز كلما انخفضت أسعاره متوقعا ان يصل كيلو الأرز الأبيض للمستهلك في أكتوبر القادم الي 15 جنيه للكيلو ، متوقعا انتاج محلي من الأرز الشعير يقارب 7 مليون طن لزراعة مساحات ارز بالمخالفة هذا العام اكثر من العام الماضي بالإضافة الي المساحات المحدده من الحكومة .



وتوقع "نقيب الفلاحين " انتاج ما يقارب 4 مليون طن أرز أبيض بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن أرز أبيض بما يؤدي الي انخفاض كبير في أسعاره .

ومن المتوقع أن تجني مصر من الحصول الجديد كميات كبيرة ، حيث تنتظر كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن ، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي.





وفى نفس السياق ، تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ بالأسواق ، ويرجع ذلك إلي انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، مع التوقعات بمزيد من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة المقبلة فى ظل توقعات انخفاض أسعار الأعلاف مع انطلاق موسم حصاد الذرة



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 57 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 63 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 102 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 112 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 116.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 50 إلى 56 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7 : 8 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًا



كما استقرت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الثلاثاء ، وكذلك استقرت أسعار اللحوم القائم فى سوق الماشية بعد تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها أمام المربيين .



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو



ومن جانبه، كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترات الماضية.

وأكد مستشار وزير الزراعة، خلال تصريحات تليفزيونية، رغم المجهودات الكبيرة التى تمت خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار الأعلاف معضلة، لافتا إلى ضرورة الاتجاه زراعة المحاصيل التى توفر الأعلاف مثل الذرة الصفراء والفول الصويا.

مساحة الذرة الصفراء

وتابع مستشار وزير الزراعة أن مساحة الذرة الصفراء والبيضاء زادت إلى مليون فدان هذا العام، مما ساهم فى خفض أسعارها وبالتالي عادت بالإيجاب على أسعار اللحوم".

وأضاف مستشار وزير الزراعة، الأعلاف معضلة لأن الدولة مازالت تستورد كميات كبيرة منها.