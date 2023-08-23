جريمة في النقب.. مصرع شاب فلسطيني طعنه أحد معارفه

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمصرع شاب فلسطيني من الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، جراء حادث طعن وقع في بلدة اللقية في النقب، وذلك بعد ساعات من وفاة 4 أشخاص في بلدة أبو سنان.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية، أن الضحية هو ماجد فيصل سعيد ادعيس، من سكان بلدة يطا قضاء الخليل، وعلى ما يبدو تعرض للطعن على أيدي أحد معارفه.

وتأتي جريمة الطعن في النقب، بعد ساعات من حادثة إطلاق النار التي وقعت في بلدة أبو سنان في الجليل بالداخل المحتل، حيث راح ضحيتها 4 أشخاص من أبو سنان ويركا.

وفي أعقاب جريمة الطعن في النقب، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي الفلسطيني بأراضي عام 48 منذ مطلع العام الجاري، إلى 148 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.