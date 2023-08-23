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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادرة بضائع إسرائيلية في مستودعات ومتاجر لبنانية

مصادرة بضائع إسرائيلية
مصادرة بضائع إسرائيلية في مستودعات ومتاجر لبنانية

أعلنت السلطات اللبنانية، مصادرة بضائع إسرائيلية في مستودعات ومتاجر لبنانية، والتحقيق مع المعنيين.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه: "بعد توافر معلومات لمديرية الاستعلام والمجموعة الخاصة في أمن الدولة، عن وجود بضائع منشؤها شركات إسرائيلية، تُسوق في عددٍ من المراكز التجارية في لبنان؛ قامت دوريات من مديرية الاستعلام والمجموعة الخاصة، وبالتنسيق بينها وبين المديريات الإقليمية لأمن الدولة، بعمليات دهم عدة لمستودعات ومتاجر في المحافظات اللبنانية، إلى جانب عملية دهمٍ للمركز الرئيسي المستورد لهذه البضائع".

وأشارت إلى أنه "تمت مصادرة البضائع، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيين، وتم التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودع الملف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".

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