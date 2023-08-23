عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز بالمحلة استولى على 19 جوال دقيق مدعم

دقيق بلدي
دقيق بلدي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بالمحلة استولى على 19 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

تحرير 76 محضرا خلال حملات تفتيشية لوقف التلاعب بالأسعار بحي أول طنطا

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية  بالمحلة الكبرى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 19 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

استجابة للمطالب.. محافظ الغربية يسلم 13 عقد عمل في القطاع الخاص

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

19 جوال دقيق بلدى مدعم ابوه الرقابة التموينية التموينية التلاعب بالاسعار السوق السوداء السوق السودا بمحافظة الغربية تحرير محضر حافظة الغربية جوال دقيق مدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

احتكاك بسيط والملاحة انتظمت.. قناة السويس توضح حقيقة اصطدام ناقلتين بالمجرى الملاحي

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

غير مرحب به.. تفاصيل جديدة في فسخ عمرو وردة لعقد الرجاء المغربي

موضوعات متعلقة

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ

ترشيحاتنا

فيها حاجة حلوة.. سائق أوتوبيس ينقذ سيدة من أزمة قلبية| فيديو

رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات البريكس.. تفاصيل

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة هيئة الاستثمار

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وعناصر حماس والجهاد

ضبط 10 تجار سجائر في الغربية يبيعون بأزيد من السعر الرسمي| تفاصيل

نجاة 1100 سيارة على متن السفينة المحترقة في هولندا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة منى الشاذلى.. أمين بودشار يشعل حماس الجمهور بالغناء في العلمين

الصحة العالمية: متحور كورونا EG.5 سيكون أكثر انتشارًا

بسبب حركة شائعة في السيارة.. وفاة طالبة برازيلية بطريقة مأساوية

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

اﻟﻤﺰﻳﺪ